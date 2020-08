Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen (11.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei unbekannte Männer, die am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Straße "Untere Hauptstraße" im Bereich der Scala Brücke einen 37-jährigen Mann geschlagen haben. Nach ersten Ermittlungen soll es zwischen den drei Männern zuvor zu einem Streit gekommen sein in der Folge die Unbekannten ihn ins Gesicht schlugen. Der alkoholisierte 37-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde und mehrerer Schwellungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, erbeten.

