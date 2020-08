Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken mit dem Auto unterwegs (12.08.2020)

Furtwangen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr ein Ford Fiesta in der Allmendstraße. Der 52-jährige Fahrer roch deutlich nach Alkohol, was die Beamten zu einem Alkoholtest veranlasste. Da dieser mehr als ein Promille anzeigte, ordneten sie beim Fahrer eine Blutprobe an und der Mann musste sein Auto an der Kontrollstelle stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

