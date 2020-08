Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/Lkrs. Rottweil) Pedelec-Fahrer streift VW-Bus (11.08.2020)

Schenkenzell (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf dem Reilinsberg in Schenkenzell ereignet hat. Ein 19-jähriger e-Mountainbike-Fahrer war talwärts mit zu schneller Geschwindigkeit unterwegs, als ihm in einer Kurve ein 45-jähriger Fahrer eines VW Bus entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahn hat der Radler den Kleinbus gestreift und kam zu Fall. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen, obwohl er keinen Helm trug. Die Polizei empfiehlt vor dem Hintergrund einer wieder steigenden Anzahl von Fahrradunfällen im ersten Halbjahr 2020 beim Fahrradfahren immer einen Helm zu tragen. Denn ein Großteil von schweren Kopfverletzungen bei Fahrradunfällen lässt sich durch das Tragen eines Helmes nachweislich vermeiden. Dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.

