POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz (Rottweil) Kriminalpolizei ermittelt nach Geldbeutelraub Tatverdächtigen 03. und 10.8.20

Beamten der Kripo Rottweil ist es nach kurzer Zeit gelungen, einen 32-jährigen Mann festzunehmen, der verdächtigt wird, einer 72-jährigen Frau in der letzten Woche gewaltsam den Geldbeutel weggenommen zu haben, als sie vor einer Metzgerei in der Hochbrücktorstraße wartete. Wertvolle Hilfe leisteten dabei zwei couragierte Männer, die zum Zeitpunkt der Tat in der Metzgerei waren und die Verfolgung des Tatverdächtigen aufnahmen. Zudem auch eine Videokamera, die den 32-jährigen Deutschen mitsamt dem geraubten Geldbeutel in der Hand auf dem Fluchtweg aufnahm. Einem der beiden 29 und 32 Jahre alten Zeugen gelang es, dem Flüchtigen bei der Verfolgung den Geldbeutel samt Inhalt abzunehmen. Als der Verdächtige laut den Verfolgern Richtung Sprengergasse weiterrannte, fand die Polizei noch auf dem Fluchtweg die Jacke, die er bei der Tat getragen hatte. Bei den Ermittlungen half auch die Aufzeichnung einer Videokamera eines Lokals in der Nähe in der Nähe der Metzgerei , wo sich der Mann vor der Tat aufgehalten hatte. Beamte, die bereits mit dem polizeibekannten Rottweiler in der Vergangenheit zu tun hatten, erkannten ihn auf den Aufnahmen eindeutig wieder. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss und den Erlass eines Haftbefehls. Am frühen Montagmorgen nahmen mehrere Beamte der Kripo den drogensüchtigen Mann in seiner Wohnung schließlich fest. Die Tat räumte er gegenüber den ermittelnden Beamten ein. Mit dem Geldbeutelraub wollte er offenbar seine Drogensucht finanzieren. Er wurde noch am Montag in eine Vollzugsanstalt eingewiesen. Die Verletzungen der 72-Jährigen, die den Tatverdächtigen ebenfalls verfolgte, sind indes schwerer als angenommen. Sie erlitt bei dem Sturz eine Fraktur und musste mehrere Tage im Krankenhaus verbringen.

Ursprungsmeldung vom 3.8.20: POL-KN: (Rottweil) Unbekannter entreißt Seniorin Geldbeutel und flüchtet (03.08.2020)

Rottweil Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubüberfall der am Montag gegen 14.30 Uhr vor einer Metzgerei in der Hochbrücktorstraße verübt wurde. Ein unbekannter Mann näherte sich von hinten einer 72-jährigen Frau, die vor der Metzgerei wartete. Er entriss ihr den Geldbeutel, den sie in den Händen hielt. Als der Täter flüchtete, rannte ihm die Geschädigte hinterher und stürzte dabei. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge, der dem Täter ebenfalls hinterhergerannt war, konnte den Geldbeutel an sich nehmen, als der Täter stolperte und ihm dieser aus der Hand fiel. Im weiteren Verlauf rannte der Unbekannte in Richtung Hochbrücke ohne Diebesgut davon. Beschrieben wird er wie folgt: 18-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke/normale Statur, schwarze, lockige Haare, nordafrikanisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem schwarz/weiß karierten Sweatshirt/Pullover mit Kapuze und einer dunklen Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die zu dieser Zeit im dortigen Bereich unterwegs waren und Hinweise zum Geschehen oder auf den flüchtenden Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

