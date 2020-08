Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck - Zu schnell im Regen

Zwei Unfälle ereigneten sich am Montag auf der A8 bei Kirchheim.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe Kirchheim/Teck verlor der Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Mercedes prallte gegen die Leitplanken und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 30.0000 Euro.

Ebenfalls auf der A8 fuhr ein 39-Jähriger in Richtung München. Gegen 22.45 Uhr verlor er zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim/Teck West die Kontrolle über seinen VW. Auch er fuhr auf regennasser Fahrbahn zu schnell. Sein VW schleuderte in die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen. Beim Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit drohen ein Bußgeld in dreistelliger Höhe und ein Punkt im Zentralregister.

