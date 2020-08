Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Auto prallt gegen Baum (10.08.2020)

Spaichingen (ots)

Eine leicht verletzte Mitfahrerin und Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 22.30 Uhr in der Dreifaltigkeitsbergstraße ereignet hat. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Stadtmitte kommend in Richtung Dreifaltigkeitsberg. Zu Beginn der Serpentinenstrecke soll er laut eigenen Angaben einem Reh ausgewichen sein, hierbei mit den rechten Rädern in das unbefestigte Bankett geraten und danach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der BMW, der gegen einen Baum geprallt war, blieb anschließend auf der linken Fahrzeugseite in der Wiese liegen. Das Auto war zusätzlich mit einem 22-jährigen Beifahrer und einer 21-jährigen Mitfahrerin besetzt, die sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreiten. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass beide Mitfahrer schwer verletzt seien, wurde der Beifahrer mit einem Krankenwagen, die Mitfahrerin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Später stellte sich jedoch heraus, dass lediglich die Mitfahrerin bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen war mit 5 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

