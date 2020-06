Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - B31 - Betrunkener Autofahrer

Freiburg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag, 31.05.2020, gegen 16.00 Uhr einen Pkw-Fahrer, der auf der B31 von Donaueschingen in Richtung Titisee-Neustadt in Schlangenlinien fuhr. Bei der Überprüfung des 56-jährigen Autofahrers wurde deutliche Alkoholisierung festgestellt. Es wurde die Durchführung von Blutentnahmen angeordnet und der Führerschein des Mann in Verwahrung genommen. Der 56-Jährige sieht einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

