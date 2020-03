Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin stößt beim Wenden mit Mopedfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 9.30 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Bottrop vom Fahrbahnrand der Gladbecker Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße los und wollte an einem Fußgängerüberweg wenden. Dabei stieß sie mit einem 59-jährigen Mopedfahrer, auch aus Bottrop, zusammen, der ebenfalls in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Der 59-Jährige stürzte und wurde dabei so verletzt, dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 1500 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell