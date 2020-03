Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 3 Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Stadtgebiet Wolfsburg insgesamt drei betrunkene Fahrer von E-Scootern aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.10 Uhr fiel einer Streife der erste Fahrer in der Gifhorner Straße in Fallersleben auf, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 21jährigen Wolfsburger einen Wert von 1,65 Promille Alkohol. Der nächste Fahrer wurde um 01.45 Uhr in der Grauhorststraße kontrolliert, hier ergab der Test einen Wert von 1,50 Promille bei dem 22jährigen Wolfsburger. Gegen 03.20 Uhr wurde dann noch ein 25jähriger aus dem LK Helmstedt in der Saarstraße angehalten, hier wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille festgestellt. Allen Fahrern wurde auf der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen und jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

