POL-WOB: Wohnhauseinbrüche in Mörse und Ehmen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Mörse, Westerfeld Wolfsburg-Ehmen, Wulfhagen 11.03.20

Vermutlich am frühen Abend versuchten unbekannte Täter in Mörse und Ehmen in Wohnhäuser einzubrechen. Während es den Tätern bei zwei Reihenhäusern in der Straße Westerfeld gelang, jeweils die Terrassentür der Häuser brachial zu öffnen, scheiterten die Täter in der Straße Wulfhagen in Ehmen. Auch hier versuchten die Unbekannten durch die Terrassentür einzusteigen, als die Bewohner nur kurz für fünfzehn Minuten zum Einkaufen waren. Daher lässt sich der Tatzeitraum auf 20.20 Uhr bis 20.35 Uhr eingrenzen, so ein Beamter hoffnungsvoll. Wir hoffen, dass Anwohner oder Passanten Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können. Beobachtungen nimmt die Polizei Fallersleben unter der Rufnummer 05362-947410 entgegen.

