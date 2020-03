Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zukunftstag 2020 bei der Polizei Wolfsburg-Helmstedt verschoben - Bestehende Anmeldungen haben Bestand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 12.03.20

Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat den landesweit am 26. März geplanten Zukunftstag für Jungen und Mädchen in Niedersachsen verschoben. Innerhalb der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt waren Veranstaltungen sowohl in Wolfsburg und Helmstedt als auch in Königslutter und Schöningen geplant. "Die schon bestehenden Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler für den voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfindenden Zukunftstag 2020 bleiben bestehen", erläutert Organisator Thomas Figge von der Polizei Wolfsburg-Helmstedt die weiteren Planungen.

