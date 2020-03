Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dixi-Toilette niedergebrannt - Polizei sucht Hinweise zur Brandentstehung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, K 28 10.03.2020, 06.45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen eine Dixi Toilette auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 28 in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 06.45 Uhr die auf einem frei zugänglichen Platz stehende Dixi Toilette bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Trotz schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer konnten diese nicht verhindern, dass die überwiegend aus Kunststoff bestehende Toilette komplett zerstört wurde. Die Dixi Toilette stand auf einem frei zugänglichen Platz neben der K 28, zwischen Fallersleben und der Kreuzung zur Tangente. Da zur angegebenen Zeit reger Berufsverkehr herrschte, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

