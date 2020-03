Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnmobil entwendet 35.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Stettiner Straße 08.03.2020, 15.00 Uhr - 09.03.2020, 05.30 Uhr

Ein blaues Wohnmobil der Marke Fiat Ducato wurde zwischen Sonntragnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 05.30 Uhr in der Stettiner Straße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein gerade einmal sechs Jahre altes Gefährt auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrparteienhaus ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am Montagmorgen war es dann verschwunden. Der Schaden dürfte sich auf rund 35.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

