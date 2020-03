Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brackstedt: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Brackstedt, Engels Garten 07./08.03.20

Unbekannte Einbrecher nutzten am Wochenende einen Kurztrip von Hausbesitzern in Brackstedt für ihre Zwecke aus. Die Täter stiegen den Ermittlungen zufolge durch eine brachial geöffnete Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Straße Engels Garten ein und durchsuchten sämtliche Zimmer. Die Beute der Einbrecher steht noch nicht fest. Bei der Rückkehr nach Hause am frühen Sonntagmorgen bemerkten die Eigentümer sofort die offenstehende Terrassentür und verständigten die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat nach Samstagmittag. Es ist gut möglich, dass die Unbekannten die Dämmerung am Samstagabend ausnutzten, so ein Beamter. Zeugen setzen sich bitte direkt mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

