POL-WOB: Neue Betrugsmasche sucht Opfer

Helmstedt, 10.03.2020

Eine neue Betrugsmasche ist in den letzten zwei Wochen in Stadt und Landkreis Helmstedt auffällig geworden und beschäftigt die Polizei. Insgesamt haben sich drei betroffene Bürger bei der Polizei gemeldet, die Anrufe mit der scheinbar erfreulichen Nachricht "Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen!" erhalten haben. Unbekannte Personen versuchten in der Folge die Angerufenen zu täuschen und erklärten ihnen, dass sie in einem Gewinnspiel 400.000 Euro gewonnen hätten. Damit es zur Auszahlung kommt, müsste der glückliche Gewinner jedoch Gebühren überweisen. Der Gebührenbetrag erstreckte sich in den unterschiedlichen Fällen von einem drei- bis vierstelligen Geldbetrag. In einem Fall fiel eine Seniorin auf die Betrüger rein und musste dies mit dem schmerzlichen Verlust von rund 10.000 Euro bezahlen. In zwei weiteren Fällen erkannten die Angerufenen die Masche und beendeten das Telefonat. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. "Überweisen sie nicht leichtgläubig Geldbeträge an fremde Personen oder Institutionen, auch wenn sie ihnen noch so hohe Gewinne versprechen", erklärt Kriminalhauptkommissar Paul Schubert von der Polizei Helmstedt. Hier handelt es sich eindeutig um Betrüger! Seriöse Lotteriegesellschaften benachrichtigen ihre Gewinner schriftlich und fordern keine Gebühren um Gewinne auszuzahlen. Gehen sie niemals auf die Forderungen Unbekannter am Telefon ein. Beenden sie unverzüglich das Gespräch, Sprechen sie mit Angehörigen und informieren sie die Polizei. Hinweise zu den Betrügereien nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

