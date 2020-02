POL-IZ: 200226.6 Brunsbüttel: Seeunfall in der Kleinen Schleuse in Brunsbüttel

Polizeidirektion Itzehoe

Brunsbüttel: Seeunfall in der Kleinen Schleuse in Brunsbüttel

In der Nacht zu heute ist ein Schiff in der Schleuse in Brunsbüttel mit einer Mole kollidiert. Das Fahrzeug blieb dabei unversehrt, an zwei Dalben entstand ein Sachschaden.

Um 0.55 Uhr kam es zu einer Berührung des von See kommenden Motorschiffes "Hav Tuna", Heimathafen St. Johns, mit der Mole 1 der Schleuse. Während des Einlaufens in den Vorhafen der Kleinen Schleuse vertrieb das Schiff mit der Strömung zu weit in Richtung Mole 1, so dass eine Kollision mit der Steuerbordseite des Bugs und den Dalben an Mole 1 nicht mehr verhindert werden konnte. An der Mole entstand an zwei Dalben ein Schaden. Das Schiff blieb unversehrt und konnte seine Reise nach Stettin ohne Auflagen der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft fortsetzen.

