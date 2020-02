Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200226.4 Burg: Zeugen gesucht!

Burg (ots)

Während eine Frau am vergangenen Samstag ihren Einkauf in einem Burger Supermarkt erledigte, verursachte ein Unbekannter an ihrem Fahrzeug einen Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 12.05 Uhr stellte die Geschädigte ihren Wagen auf dem Edeka- und Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße ab. Als sie um 12.40 Uhr zu ihrem Hyundai zurückkehrte, wies dieser an er hinteren linken Tür eine Delle und Kratzer auf. Eine Werkstatt bezifferte den Schaden auf etwa tausend Euro.

Ob der Schaden durch ein anderes Fahrzeug oder durch einen Einkaufswagen verursacht wurde, ist unklar. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 geben können.

