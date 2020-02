Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200226.1 Itzehoe: Diebstahl eines Sattelzuges

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Itzehoe zu einem Diebstahl einer Sattelzugmaschine samt Auflieger gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Am 21. Februar 2020 stellte der Anzeigende seine schwarze Sattelzugmaschine des Herstellers DAF mit dem Kennzeichen IT-TK 9 mitsamt einem schwarzen Sattelanhänger von Carnehl, IZ-TK 17, in der Ottensstraße ab. Als der Geschädigte am Montagmorgen zu dem Ort zurückkam, war das Fahrzeug spurlos verschwunden.

Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Sattelzuges im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell