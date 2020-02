Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200225.6 Breitenburg: Paketzusteller fährt in den Graben

Breitenburg (ots)

Am heutigen Morgen ist der Fahrer eines Kleinlasters in Breitenburg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stehend mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der junge Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der 19-Jährige war mit seinem Dienstfahrzeug auf der Straße Osterholz aus Richtung Münsterdorf kommend in Richtung der Straße Am Schloß unterwegs. Auf gerader Strecke geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, kam ins Schleudern, fuhr über den linken Seitenstreifen und endete schließlich rechtsseitig im Graben. Zwar gab der Verunglückte an, eine Windböe sei für den Vorfall verantwortlich gewesen, allerdings gab es bei ihm Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum. Zuletzt hätte er am Wochenende einen Joint geraucht, so der Beschuldigte. Im Krankenhaus, in den ihn ein Rettungswagen mit leichten Verletzungen brachte, musste sich der aus dem Itzehoer Umland Stammende der Entnahme einer Blutprobe stellen. Den Führerschein des Mannes behielten die Einsatzkräfte ein und fertigten eine Strafanzeige.

An dem Zustellerfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell