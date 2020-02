POL-IZ: 200225.7 Itzehoe: Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand

Polizeidirektion Itzehoe

Am Sonntagabend hat eine Streife nach einem Zeugenhinweis eine Autofahrerin in Itzehoe kontrolliert. Wie sich herausstellte, war die Dame erheblich alkoholisiert und alles andere als begeistert ob der polizeilichen Maßnahmen. Sie verheilt sich unkooperativ und leistete Widerstand.

Gegen 23.45 Uhr hielt die Polizei nach dem Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Edendorfer Straße einen Golf an. Die Fahrzeugführerin war sichtlich alkoholisiert, leugnete jedoch den vorangegangenen Konsum von Alkohol. Ein Absolvieren eines Atemalkoholtests vor Ort gelang der Dame nicht, so dass ihr Transport zur Dienststelle erfolgen sollte. Hiergegen sträubte sich die 45-Jährige erheblich, trat gegen den Streifenwagen und beleidigte und beschimpfte die Einsatzkräfte. Letztlich legten diese der Beschuldigten Handfesseln an, um sie so zum Revier zu bringen. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Begleitet von weiteren Beleidigungen ihrerseits ließ die Frau die Blutprobenentnahme über sich ergehen. Den Führerschein der Itzehoerin behielten die Polizisten ein und fertigten eine Anzeige, unter anderem wegen des Widerstandes und der Trunkenheit im Verkehr.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam die Betrunkene in die Obhut eines ihr Vertrauten und entging damit der Ausnüchterung in der Zelle.

Merle Neufeld

