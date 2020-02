Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Alb-Donau-Kreis - Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Ihre Kontrollen in der Region hat die Polizei auch dieser Tage durchgeführt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Streifen in der Nacht zum Mittwoch in Blaubeuren, Ehingen, Laichingen und Ulm. Und hier war manches nicht in Ordnung. So hielten die Beamten kurz vor 23 Uhr in Blaubeuren einen Volvo an. Sie überprüften Fahrer und Fahrzeug. Dabei fiel schnell auf, dass der Wagen vor fast einem Jahr hätte zur Hauptuntersuchung müssen. Elf Monate zu lange hatte der Besitzer des Wagens gewartet. Deshalb muss er jetzt ein Bußgeld bezahlen und bekommt zusätzlich einen Punkt im Flensburger Konto.

Nur wenige Minuten später hielten Polizisten in Ehingen einen Autofahrer an. Der hatte sich ans Steuer seines BMWs gesetzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Mehr als 0,5 Promille zeigte der Alkoholtest an. Der Fahrer muss ein Bußgeld von mindestens 500 Euro bezahlen, bekommt zwei Punkte und sieht einem Fahrverbot entgegen.

In Ulm überprüfte die Polizei gegen 23 Uhr die Geschwindigkeit des Verkehrs auf der B10. Ein 20-Jähriger war dort zu schnell. Die Polizei hielt ihn deshalb an. Dabei stellte sich heraus, dass er seinen Führerschein bereits wegen zu schnellen Fahrens abgegeben hat. Jetzt sieht er einer weiteren Anzeige entgegen. An dieser Kontrollstelle waren insgesamt sechs Fahrer schneller als die erlaubten 50 km/h. Ein Fahrer war sogar mit 94 Sachen unterwegs. Auch ihn erwarten ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot. Kurz nach 23 Uhr fielen einer Streife am Ehinger Tor zwei Burschen auf. Die Jugendlichen suchten scheinbar ihr Heil in der Flucht vor der Polizei. Doch waren sie schnell gestellt. Unverkennbar war, dass die 17-Jährigen unter Drogeneinfluss standen. Außerdem fanden die Polizisten bei ihnen kleinere Mengen Rauschgift. Das waren die Burschen jetzt los. Die Polizei nahm sie mit, dann wurden die Jugendlichen zu ihren Eltern gebracht. Die 17-Jährigen sehen jetzt Strafanzeigen entgegen. Kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizeibeamte in der Ulmer Weststadt einen VW und dessen Fahrer. Der 57-Jährige am Steuer war erkennbar betrunken. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige. Im Verlauf des Verfahrens wird er auch um seinen Führerschein bangen müssen.

Gar keinen Führerschein hat ein 44-Jähriger, der kurz nach 3 Uhr auf der Landstraße bei Laichingen in Richtung B28 fuhr. Das stellte eine Polizeistreife fest, die der unerlaubten Fahrt ein Ende setzte. Auch dieser Mann sieht einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei hat zur Fasnetszeit verstärkte Kontrollen angekündigt und führt sie auch durch, wie das Ergebnis dieser Kontrollen zeigt. Damit soll die Sicherheit auf den Straßen erhöht werden.

