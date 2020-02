Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200226.5 Heide: Einbruch in Kindertagesstätte

Heide (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Heide zu einem Einbruch in einen Kindergarten gekommen. Die Täter erbeuteten elektronische Geräte, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis zum Dienstagmorgen stiegen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in das Objekt in der Waldschlößchenstraße ein. Sie durchsuchten das Innere und stahlen unter anderem zwei Monitore und ein Laptop. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf etwa 1.500 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens liegt bei 600 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell