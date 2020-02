Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Balkoninventar in Brand geraten.

Mannheim (ots)

Am 23.02.2020 gegen 14:30 Uhr kam es im Bereich Luisenring / Fressgasse zu einem Balkonbrand. Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Bewohner selbständig in Sicherheit gebracht. Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte den Brand bereits nach kurzer Zeit gelöscht. Der entstandene Sachschaden kann auf ca. 1000 EUR beziffert werden. Die Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.

