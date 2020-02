Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Neuenheim: Opel Fahrer übersieht Fahrradfahrerin beim Abbiegen

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, dem 22.02.2020, gegen 20.12 Uhr, übersah ein 51-jähriger Opel Fahrer aus Heidelberg eine Fahrradfahrerin, als er von der Brückenstraße verbotswidrig in die Ladenburger Straße abbiegen wollte. Die 60-jährige Fahrradfahrerin aus Heidelberg prallte auf den Kotflügel des Opel und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus verbracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

