POL-MA: Leimen: Getränkemarkt überfallen

Leimen (ots)

Kurz vor 20.00 Uhr wurde ein Getränkemarkt in der Olpenitzer Straße überfallen. Der unbekannte Räuber hielt sich zuvor einige Zeit im Toom-Markt auf und bedrohte den 25-jährigen Angestellten mit einer Pistole. Mit seiner Beute verließ er anschließend den Laden und flüchtete in Richtung Stadtmitte. Eine Fahndung mit mehreren Streifen brachte leider keinen Fahndungserfolg. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Täterbeschreibung lautet: Mitte 20, ca. 185 cm groß, ganz kurze blonde Haare, bekleidet mit dunkler Daunenjacke und trug eine Strickmütze mit schwarz-weißem Ringelmuster Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0621/174-4444. *mm

