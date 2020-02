Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer streift Streifenwagen und geht flüchtig

Wiesloch (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 22.02.2020, gegen 15.40 Uhr, wollten Beamte des Polizeirevier Wiesloch einen mit zwei Personen besetzten Roller in der Straße "In den Auwiesen" einer Kontrolle unterziehen. Der 15-jährige Rollerfahrer aus Walldorf ignorierte oder übersah das Anhaltezeichen der Polizeibeamten und streifte beim Wenden den Streifenwagen. Hierbei stürzte sein Sozius vom Roller und zog sich eine leichte Schürfwunde zu. Anschließend ging der Rollerfahrer flüchtig. Später konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

