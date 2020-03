Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tier kreuzte die Fahrbahn - Audi landete am Baum

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Barnstorf, Barnstorfer Straße 13.03.2020, 01.20 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10.500 Euro ereignete sich am frühen Freitagmorgen auf der Barnstorfer Straße. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 30 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg gegen 01.20 Uhr mit seinem silbernen Audi A6 die Barnstorfer Straße aus Barnstorf kommend in Richtung Heiligendorf, als plötzlich ein Stück Wild von links nach rechts die Fahrbahn kreuzte. Der Audi-Fahrer versuchte dem Tier noch auszuweichen und steuerte sein Fahrzeug dabei gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Straßenbaum. Dabei wurde der Wagen des 30-Jährigen im rechten Frontbereich so stark beschädigt, dass der Audi nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Um was für ein Tier es sich bei dem die Fahrbahn kreuzenden Stück Wild gehandelt hat, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht: es kam zu keiner Kollision mit dem Wild und das Tier lief unverletzt davon.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell