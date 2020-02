Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger nach dreister Dachdecker-Masche festgenommen - Aufmerksamer Bankmitarbeiter informierte die Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Einem Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass Polizisten am Mittwoch, den 19.02.2020, einen Betrüger festnehmen konnten. Der Täter verlangte für vermeintliche Dacharbeiten eine immense Summe. Anschließend verlangte ein Mittäter von dem Opfer Zahlungen für die angebliche "Schwarzarbeit."

Bereits am Mittwoch, 29.01.2020, erschien der Betrüger bei einem Bielefelder an der Straße Rabenhof und behauptete, dass auf dessen Hausdach eine Dachpfanne fehle. Er bot dem Hausbesitzer an, dass Loch zu reparieren, worauf dieser sich einließ. Der Dachdecker gab vor, weitere Schäden an dem Dach gefunden zu haben und bot die Reparatur an. Nach den angeblich erfolgten Dacharbeiten teilte der Täter dem Bielefelder mit, dass ein Mitarbeiter der Handwerkerinnung die Reparaturarbeiten noch abnehmen werde.

Es erschien bei dem Bielefelder wenig später ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Innung ausgab und verlangte, die Rechnung für die Dacharbeiten vorgelegt zu bekommen. Als der Rentner keine Rechnung vorlegen konnte, verlangte er mehrere Tausend Euro um die "Schwarzarbeit" nicht zu ahnden.

Der Bielefelder ging zu seiner Bank, um das geforderte Geld abzuheben. Der Mitarbeiter schöpfte Verdacht und informierte die Polizei.

Bei der anschließenden Geldübergabe traten Polizisten an den Tatverdächtigen heran, um ihn festzunehmen. Der Täter rannte davon, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung von den Polizeibeamten ergriffen und festgehalten werden. Dabei erlitt der polizeibekannte 24-jährige Dachdecker aus Osnabrück leichte Verletzungen.

Kriminalbeamte führten den Festgenommenen am Donnerstag dem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu dem Mittäter dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell