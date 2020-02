Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Abschleppwagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Diebe entwendeten in der Nacht von Mittwoch, 19.02.2020, 17:00 Uhr, auf Donnerstag, 18.12.2019, einen an der Herforder Straße, nahe der Schuckenbaumer Straße, geparkten Abschleppwagen.

Der 50-jährige Fahrzeug-Eigentümer stellte Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr den Diebstahl seines Abschleppwagens fest. Der anthrazitfarbene LKW Peugeot Boxer mit Bielefelder Kennzeichen stand auf dem Parkstreifen der Herforder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An dem Führerhaus mit Plateu und an den Fahrzeugseiten befindet sich die Firmenaufschrift sowie auf der Motorhaube und den Fahrzeugtüren Werbeaufschriften.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0, zu wenden.

