Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Mähroboter-Zubehör

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 19.02.2020, über den Außenbereich in einen Baumarkt an der Eckendorfer Straße ein. Sie entwendeten Ersatzteile für Mähroboter.

Der stellvertretende Leiter des Baumarktes grenzte den Tatzeitraum zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 10:15 Uhr, ein. Am Mittwochmorgen informierten ihn Mitarbeiter über Ungewöhnliches in der Abteilung für Gartenwerkzeuge.

Hinzugerufene Kriminalbeamte sicherten Spuren an dem Tatort. Nach dem jetzigen Kenntnisstand könnten die Einbrecher einen circa vier Meter hohen Zaun überwunden haben. Dieser umschließt die Außenanlage des Baumarktes an der Vogteistraße. Im Anschluss öffneten sie ein Glasfensterelement gewaltsam und betraten das Gebäude durch die Öffnung.

Die Einbrecher verschwanden mit Zubehörteilen für Mähroboter im Wert von circa 2.500 Euro. Es handelt sich um Equipment der Marke Gardena Smart System.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell