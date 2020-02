Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten helfen betrunkenem PKW-Fahrer mit Spirituosenflasche beim Aussteigen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Dienstagmittag, 18.02.2020, riefen aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Polizei und meldeten die auffällige Fahrt eines PKW-Fahrers an der Prießallee. Die Polizisten hielten den stark alkoholisierten Fahrer an, der kaum in der Lage war, selbständig auszusteigen.

Mehreren Verkehrsteilnehmern fiel gegen 13:05 Uhr an der Prießallee ein Audi-Fahrer aufgrund seiner Fahrweise auf. Die Zeugen informierten die Polizei und gaben das Kennzeichen des Wagens durch.

Einer Streifenwagenbesatzung kam der gesuchte Wagen auf dem Lipper Hellweg entgegen, so dass die Polizisten wendeten und dem Audi folgten. Der PKW-Fahrer nahm die Anhaltezeichen der Polizisten offensichtlich nicht wahr, fuhr weiter bis zur Straße Löllmannshof und hielt dort an.

Als die Beamten an den stehenden Wagen herantraten, sahen sie auf dem Fahrersitz zwischen den Beinen des 55-jährigen Fahrers aus Bielefeld eine geleerte Spirituosen-Flasche. Der Bielefelder war unfähig für den Alkohol-Test selbständig auszusteigen und benötigte die Unterstützung der Beamten. Der Test verlief positiv und eine Ärztin entnahm dem 55-Jährigen auf der Polizei-Wache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb der Mann im Polizeigewahrsam.

