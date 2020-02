Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder überrascht Einbrecher in seiner Wohnung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld suchen einen Mann, der am Abend des 18.02.2020, gegen 19:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus an der Johanneswerkstraße einstieg und zahlreiche Gegenstände stahl - Zeugen gesucht.

Als der 26-jährige Bielefelder gegen 19:00 Uhr am Dienstagabend in seine Wohnung kam, konnte er gerade noch beobachten, wie ein unbekannter Mann durch ein geöffnetes Fenster kletterte und in Richtung Apfelstraße flüchtete.

Der Bielefelder rief sofort über den Notruf die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Einbrecher jedoch bereits verschwunden.

Die Spuren deuteten darauf hin, dass der Einbrecher zunächst auf den rückwärtigen Balkon der Erdgeschosswohnung, nahe der Sudbrackstraße, stieg. Zuerst versuchte er sich Zugang über die Terrassentür zu verschaffen. Als dieser Versuch scheiterte, öffnete er gewaltsam eines der Fenster.

In der Wohnung durchwühlte er mehrere Schränke. Bis zum Eintreffen des Bewohners gelang es ihm Bargeld, eine Spiegelreflexkamera, ein Paar ungetragene Schuhe, einen schwarzen Rucksack und Schmuck einzustecken.

Der 26-Jährige konnte erkennen, dass der Einbrecher einen schwarzen Kapuzenpullover trug.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell