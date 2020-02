Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter entriss am Montagabend, 17.02.2020, im Bereich eines Hofs einer Wohnanlage an der Kurze Straße, zwischen der Bremer Straße und der Bökenkampstraße, eine Bielefelderin die Handtasche. Ihm gelang mit der Beute die Flucht.

Eine 50-jährige Bielefelderin befand sich gegen 21:50 Uhr auf dem Heimweg über das Gelände einer Wohnanlage an der Kurze Straße. Von hinten näherte sich ihr ein Mann, riss unvermittelt an ihrer über der linken Schulter hängenden Lederhandtasche und flüchtete mit der erbeuteten Tasche über zwei Zäune in Richtung Bremer Straße. Die Bielefelderin verfolgte den Täter, verlor ihn jedoch nach dem er den zweiten Zaun überwunden hatte, aus den Augen.

Nach Angaben des Opfers war der südländisch aussehende Täter circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß und von dicklicher Statur. Er trug einen dunklen Bart und eine beige/helle Steppjacke.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell