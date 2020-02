Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Ermittlungserfolg der EK "Apfel" - Tankstellenräuber in Haft

Nach mehreren Raubüberfällen nahm die EK "Apfel" bereits am Montag, 27.01.2020, ein Täterpaar fest. Sie sitzen seit Mittwoch, 29.01.2020, in Haft. Nun überführten die Beamten der Ermittlungskommission eine weitere Tätergruppe. Das jugendliche Trio überfiel drei Tankstellen. Seit Donnerstag, 06.02.2020, befindet sich einer der Drei in Haft.

Wie bereits berichtet überfiel ein Räuber-Trio mehrere Tankstellen im Bereich Schildesche. Am Freitag, 20.12.2020, agierte das Trio an einer Tankstelle an der Voltmannstraße, am Sonntag, 22.12.2020, und am Samstag, 04.01.2020 an einer Tankstelle an der Apfelstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4477218 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4484499

Nach einem ersten Zeugenhinweis auf einen 15-jährigen Bielefelder als möglichen Täter brachten intensive Umfeldermittlungen der "EK Apfel" die Bestätigung. Der Jugendliche wurde festgenommen und ging nach Vorführung beim Haftrichter am 06.02.2020 in Untersuchungshaft.

Seine beiden Mittäter, zwei ebenfalls 15-jährige Bielefelder, konnten aufgrund fehlender Haftgründe nach der Vorführung das Gericht verlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Täterkonstellationen und Tatbeteiligungen dauern an.

Wie bereits berichtet bemerkte eine aufmerksame 65-jährige Zeugin am Montagabend, 27.01.2020, den Überfall auf eine Apotheke an der Amtmann-Bullrich-Straße. Sie beobachtete die zwei Räuber bei der Flucht und nannte der Polizei anschließend das Kennzeichen des Fluchtwagens.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4505850

Polizeibeamte nahmen die Täter, einen polizeibekannten 33-jährigen Bielefelder und einen 18-jährigen Bielefelder fest. Schnell stand für die EK "Apfel" fest, dass dieses Duo neben dem Apothekenüberfall, einen Tankstellenüberfall am 10.01.2020 an der Potsdamer Straße und am 13.01.2020 einen Überfall auf eine Tankstelle an der Bismarckstraße in Herford verübten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4490721, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4491186,

Die weiteren Ermittlungen zeigten nun, dass der Überfall auf einen Drogeriemarkt am Freitag, 17.01.2020 an der Westerfeldstraße ebenfalls auf das Konto des in Haft befindlichen Duos geht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4497219

Bezüglich der weiteren schweren noch ungeklärten Raubüberfälle, auf die Tankstelle an der Artur-Ladebeck-Straße (15.01.2020), https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4493621, und der Voltmannstraße (09.02.2020), https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4516045, dauern die Ermittlungen ebenfalls an.

