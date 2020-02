Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter brechen Terrassentür auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Zwischen Samstagmittag, 15.02.2020, und Sonntagabend, 16.02.2020, nutzten Einbrecher an einem Mehrfamilienhaus an der Apfelstraße ein auf Kipp stehenden Terrassenfenster zum Einbruch.

Gegen 11:00 Uhr verließen die Wohnungsinhaber an der Apfelstraße, nahe der Straße Am Sudholz, ihre Wohnung. Während ihrer Abwesenheit stiegen Einbrecher über das Geländer ihrer Terrasse und brachen einen auf Kipp stehenden Türflügel der Terrassentür auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit einem erbeuteten Laptop. Als die Bewohner am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch.

Denken Sie daran, Fenstern und Türen beim Verlassen des Hauses /der Wohnung zu verriegelt bzw. zu verschließen.

"Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster - eine unverschlossene Tür ist eine offene Tür."

Die Sicherung an Fenstern und Türen kann durch Einbau von Zusatzverriegelungen - am besten Pilzkopfzapfen und verschließbare Griffe, erhöht werden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

