Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Sennestadt - Am frühen Freitagmorgen, 14.02.2020, versuchten unbekannte Täter in der Straße Hirschweg in einer Bankfiliale einen Geldautomaten zu sprengen. Aus bisher unbekannten Gründen brachen die Täter den Vorgang ab und flüchteten ohne Beute. Die Polizei Bielefeld bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 07:00 Uhr morgens wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über eine versuchte Sprengung eines Geldautomaten in Sennestadt informiert. Die Täter drangen zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in die Bankfiliale ein und beschädigten den Geldautomaten stark. Sie brachen den Vorgang allerdings vorzeitig ab und flüchteten. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521 545 0.

