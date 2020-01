Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Tankstellenüberfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Zwei Täter überfielen am Mittwoch, 15.01.2020, eine Tankstelle an der Artur-Ladebeck-Straße, in Nähe der Straße Lönkert.

Zwei maskierte Männer suchten gegen 22:55 Uhr die Tankstelle an der Artur-Ladebeck-Straße auf und bedrohten den Kassierer mit einer Schusswaffe und einem Messer. Die Räuber verlangten die Herausgabe des Geldes sowie des Handys des Kassierers. Mit dem erbeuteten Geld und Handy flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Räuber sollen circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank sein. Beide vermummten sich mit schwarzen Tüchern, trugen schwarze Kapuzenpullover und schwarze Jacken. Ein Täter war mit weißen Schuhen bekleidet.

Zeugen, die Beobachtungen am und rund um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich an die Ermittlungskommission "Apfel" beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

