Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebes-Quartett schlägt in Shop für Kommunikationsartikel zu

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Überfallartig hat eine unbekannte Tätergruppe am Dienstagvormittag, 14.01.2020, in der Bielefelder Altstadt Mobiltelefone und Notebooks erbeutet. Sie sollen einen silbernen Pkw Seat als Fluchtfahrzeug benutzt haben.

Drei Männer betraten gegen 11:15 Uhr die Filiale einer Computervertriebsgesellschaft an der Straße Am Bach. Beim Betreten des Geschäfts an der Einmündung Neustädter Straße blieb ein Mann im Eingangsbereich an der Tür stehen, während zwei weitere Komplizen zu den Verkaufstresen eilten.

Mehre Angestellte und Kunden sahen die dunkel gekleideten Männer, die ihre Capys tief ins Gesicht gezogen hatten. Sie rissen diverse Mobiltelefone und Notebooks, die mit Kabel gesichert waren, aus den Halterungen. Mit drei MacBooks und zwei IPhones verließen alle drei Täter das Geschäft.

Das Trio lief zu einem wartenden silbernen Pkw Seat, indem ein weiterer Komplize saß. Eine Zeugin hörte, wie der Motor gestartet wurde, noch bevor die drei in den Wagen sprangen. Im Bereich der Straßen Welle und Waldhof verschwand die Diebesbande aus dem Blickbereich der Zeugin.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht auf die Spur der flüchtigen Diebe.

Mehrere Zeugen beschrieben die Tatverdächtigen:

Die Männer sollen sehr jung und teilweise schmächtig gewesen sein. Sie hatten ein südländisches Aussehen. Sie waren dunkel gekleidet mit schwarzen und grauen Kapuzenjacken und schwarzen Capys.

