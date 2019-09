Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Friedhöfen

Geilenkirchen (ots)

Zwischen Sonntag, 8. Steptember, 10 Uhr und Sonntag, 15. September, 10 Uhr, wurde eine Bronzestatue in Form einer Muttergottes von einem Grab auf einem Friedhof an der Heinsberger Straße entwendet. Auch auf einem Friedhof an der Straße An der Vogelstange kam es zu einem Diebstahlsdelikt. Hier stahlen die bislang unbekannten Täter ebenfalls eine Bronzestatue in Form der Muttergottes. Diese Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 1. September und Sonntag, 15. September. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

