Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ahaus (ots)

Am späten Nachmittag kam es in Ahaus auf dem Schumacherring in Ahaus zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Schumacherring in Fahrtrichtung Heeker Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Höhe der Einmündung Fleehook seitlich mit einem entgegen kommenden Pkw zusammenstieß, in dem eine 49-jährige Frau saß. In weiterer Folge kollidierte sie mit einem dahinter fahrenden, ebenfalls entgegen kommenden Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite kippte. Der in diesem Fahrzeug befindliche 56-jährige Fahrer aus Gronau-Epe wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Enschede geflogen werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Schumacherring komplett gesperrt, alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40000 Euro geschätzt.

