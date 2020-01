Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Folgenreiche Kollision

Raesfeld (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 38.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Raesfeld ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 21.00 Uhr mit seinem Wagen von einem Parkplatz nach links in die Straße "Zum Michael" einbiegen. Dabei stieß der Borkener mit dem Wagen eines 56-Jährigen aus Raesfeld zusammen, der die Straße in Richtung Ostring befuhr. Durch den Aufprall touchierten die beiden beteiligten Fahrzeuge noch zwei andere Wagen, die auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn entstanden.

