Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Geschäft

Schöppingen (ots)

Auf zwei Handtaschen abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Schöppingen. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Amtsstraße ein entwendeten aus der Auslage die Taschen. Der entstandene Schaden liegt circa bei 2.500 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

