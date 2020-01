Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung mit Feuerwerkskörper

Bocholt (ots)

Eine Anwohnerin der Hochfeldstraße hörte am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr einen lauten Knall und wurde kurze Zeit später auf eine Rauch- und Funkenentwicklung im Bereich des Einkaufswagenunterstandes des dortigen Einkaufsmarktes aufmerksam. Die Zeugin informierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte, so dass lediglich zwei Einkaufswagen beschädigt wurden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ließ ein noch unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper detonieren, wodurch die in den Einkaufswagen liegenden Kassenbons entzündet wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

