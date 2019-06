Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Meschede (ots)

Am Freitag gegen 15 Uhr kam es zu einem schweren Unfall zwischen Klause und Schederberge. Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Hatten/Niedersachsen stieß in einer unübersichtlichen Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 66 Jahren alten Mannes aus Meschede zusammen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (DS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell