Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw überschlägt sich in Herdringen

Arnsberg (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 83-jähriger Mann aus Arnsberg mit hoher Geschwindigkeit den Liboriusweg in Herdringen (30er-Zone) und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Er stieß gegen eine Mauer, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Er wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein entgegenkommender 34-jähriger Pkw-Fahrer musste ausweichen und fuhr in eine Hecke. Er wurde leicht verletzt. (DS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell