Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe lassen eine Komplizin zurück

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Gruppe junger Leute stahl am Mittwoch, den 19.02.2020, mehrere Parfümflaschen in einer Drogerie an der Arndtstraße und flüchtete - Zeugen gesucht.

Der Ladendetektiv beobachtete gegen 18:30 Uhr in der Parfümerie in der Nähe der Kreuzung Arndtstraße / Bahnhofsstraße, dass eine Gruppe Jugendlicher scheinbar gemeinsam Parfümflaschen mitgehen ließen. Dabei steckten die zwei Männer mindestens zehn Flaschen ein, während zwei Frauen im Gang Schmiere standen. Die Männer und eine Frau ergriffen daraufhin die Flucht, während eine Frau zurück blieb. Der Ladendetektiv folgte ihnen Richtung Ausgang. Dort stand zu diesem Zeitpunkt eine Kundin und wurde auf das Geschehen aufmerksam. Weil die 25-jährige Rietbergerin vermutete, dass es sich um Ladendiebe handelte, hielt sie die junge Frau fest. Diese konnte sich jedoch befreien, indem sie der 25-Jährigen gegen den Unterschenkel trat.

Die zwei Männer sind vermutlich zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Die zweite Frau aus der Gruppe verblieb im Laden. Die hinzugerufenen Polizisten erstatten Anzeige gegen die 18-jährige Bielefelderin wegen räuberischen Diebstahls.

Beamte des Kriminalkommissariat 14 nehmen Hinweise zum Ladendiebstahl unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell