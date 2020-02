Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein vermutlich durch Menschenhand misshandelter Sperber wurde am Dienstag gegen 15 Uhr in der Kaiserstraße in Lahr aufgefunden. Der völlig verwahrloste Wildvogel wurde noch ins nächste Tierheim verbracht, verendete dort aber dennoch. Die Beamten der Fachabteilung Gewerbe/Umwelt der Schutzpolizeidirektion in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2700.

