POL-COE: Dülmen

Polizei lädt zum Tag des Einbruchsschutzes ein

Am Sonntag, 27.Oktober 2019 findet der diesjährige "Tag des Einbruchschutzes" statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr präsentieren Fachfirmen des Netzwerkes "Zuhause sicher", der Weisse Ring und das Kommissariat Vorbeugung der Polizei Coesfeld im Ausstellungsraum des Autohauses Opel Zumbusch in Dülmen, Lüdinghauser Str. 112-116, Informationen rund um das Thema Einbruchschutz und zur Opferbetreuung nach einem Einbruch.

