Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Langfinger unterwegs - gibt es Zeugen?

Appenweier (ots)

Zu zwei Diebstahlsdelikten kam es offenbar am Mittwochmorgen in und vor einem Verbrauchermarkt in der Sander Straße. In beiden Fällen wurden zwischen 9 Uhr und 10 Uhr Geldbörsen von Kunden entwendet. Im ersten Fall war ein Kunde beim Einkauf im Markt und musste an der Kasse feststellen, dass seine Geldbörse offenbar aus der Jackentasche entwendet wurde. Während des Einkaufes, so schilderte der Kunde den Beamten des Polizeipostens Appenweier, sei ihm eine ältere männliche Person auffällig nahegekommen, schöpfte dabei jedoch noch keinen Verdacht. In dem zweiten Fall kam es zur nahezu identischen Zeit zu einer weiteren Tat. Eine Kundin brachte ihren Einkaufswagen zurück zum Unterstand. Zwischenzeitlich wurde ihre Geldbörse aus ihrem unverschlossenen VW entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Markt oder auf dem Parkplatz wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 an die Beamten des Polizeipostens Appenweier.

