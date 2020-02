Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht mit Phantomfoto nach KiK-Räuber

Minden (ots)

Nach den beiden Raubüberfällen auf das Bekleidungsgeschäft KiK am 29.04.2019 um 19.15 Uhr und am 20.05.2019 gegen 18.25 Uhr in der Königstraße, fahndet die Polizei nun mithilfe eines Phantomfotos nach dem Täter. Dieser war bei beiden Überfällen jeweils maskiert unter Vorhalt eines Messers aufgetreten und forderte die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen, bevor er die Tageseinnahmen entwendete und zu Fuß flüchtete. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte für beide Taten verantwortlich ist.

Nach Aussage einer Zeugin, die den Mann unmaskiert gesehen hatte, konnte durch Experten des Landeskriminalamtes (LKA) aus Düsseldorf ein Phantomfoto erstellt werden. Dieses darf nun nach einem vorliegenden richterlichen Beschluss veröffentlicht werden.

Aufgrund dieser Beschreibung ist der Täter etwa 175 bis 185 cm groß, von schlanker Statur und hat dunkle Augen. Er trug bei beiden Tatausführungen eine graue Jogginghose, dunkle Schuhe, einen Hoodie mit Kapuze, eine dunkle Baseballmütze sowie ein sogenanntes dunkel-weiß-kariertes Palästinensertuch vor dem Mund.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer hat sie vor den Tatausübungen beobachtet? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben oder wer kann etwas über ein mögliches Fluchtfahrzeug, welches im Nahbereich gestanden haben könnte, sagen? Hinweise zu dem Täter werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

